قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث تحويل مستشفي الخانكة إلى أول مدينة طبية للصحة النفسية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.

مستجدات خطة تطوير المستشفى

بدأ الوزير زيارته بالاطلاع على مستجدات خطة تطوير المستشفى، التي تشمل رفع كفاءة 30 عنبرًا لخدمة نحو 1500 مريض، موجهًا بدراسة إدراج الخطة ضمن المشروعات المشتركة مع صندوق «تحيا مصر» لدعم الارتقاء بالخدمات الصحية، كما وجه بتطوير المستشفى، الواقع على مساحة 171 فدانًا تضم 64 مبنى على 69 فدانًا، ليصبح أول مدينة طبية متكاملة متخصصة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان ورعاية المسنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير تفقد مبنى العيادات الخارجية الذي يخدم نحو 200 متردد يوميًا من خلال تخصصات متنوعة تشمل الأطفال والمراهقين وصحة المرأة والنفسية والإدمان، إلى جانب قسم الأشعة، للتأكد من انتظام سير العمل.

وتابع أن الوزير تفقد مبنى جديدًا تحت الإنشاء يضم عيادات خارجية وسكنًا للأطباء وجزءًا إداريًا، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2026، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير يؤخر التنفيذ.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال مرور الوزير على قسمي «نفسي 3» و«نفسي 11» لرجال، وجه بمتابعة رفع كفاءة الأقسام وصيانة الأسقف والبنية التحتية، وتوفير الفرش غير الطبي، والاهتمام بالمساحات الخضراء لضمان بيئة صحية ملائمة، كما حرص على التأكد من جاهزية الأقسام وزيادة أعداد البطاطين والملابس الثقيلة للمرضى مع حلول الشتاء، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قسم بين 50 و60 مريضًا.

وقد رافق الوزير في الجولة كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية.

رئيس الوزراء الخانكة للصحة النفسية وزير الصحة الصحة النفسية رعاية المسنين الخدمات الطبية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

سمية الألفي

ربنا يرحمها ويغفر لها.. رانيا فريد شوقي تنعي سمية الألفي

نجوى كرم

وسط حضور كثيف.. نجوى كرم تشعل مسرح محمد عبده أرينا بالرياض

هالة صدقي

هالة صدقي: لدي القدرة على تحويل التراجيدي إلى كوميدي

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد