وزير الصحة يبحث تحويل مستشفي الخانكة إلى أول مدينة طبية للصحة النفسية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.

مستجدات خطة تطوير المستشفى

بدأ الوزير زيارته بالاطلاع على مستجدات خطة تطوير المستشفى، التي تشمل رفع كفاءة 30 عنبرًا لخدمة نحو 1500 مريض، موجهًا بدراسة إدراج الخطة ضمن المشروعات المشتركة مع صندوق «تحيا مصر» لدعم الارتقاء بالخدمات الصحية، كما وجه بتطوير المستشفى، الواقع على مساحة 171 فدانًا تضم 64 مبنى على 69 فدانًا، ليصبح أول مدينة طبية متكاملة متخصصة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان ورعاية المسنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير تفقد مبنى العيادات الخارجية الذي يخدم نحو 200 متردد يوميًا من خلال تخصصات متنوعة تشمل الأطفال والمراهقين وصحة المرأة والنفسية والإدمان، إلى جانب قسم الأشعة، للتأكد من انتظام سير العمل.

وتابع أن الوزير تفقد مبنى جديدًا تحت الإنشاء يضم عيادات خارجية وسكنًا للأطباء وجزءًا إداريًا، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2026، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير يؤخر التنفيذ.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال مرور الوزير على قسمي «نفسي 3» و«نفسي 11» لرجال، وجه بمتابعة رفع كفاءة الأقسام وصيانة الأسقف والبنية التحتية، وتوفير الفرش غير الطبي، والاهتمام بالمساحات الخضراء لضمان بيئة صحية ملائمة، كما حرص على التأكد من جاهزية الأقسام وزيادة أعداد البطاطين والملابس الثقيلة للمرضى مع حلول الشتاء، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قسم بين 50 و60 مريضًا.

وقد رافق الوزير في الجولة كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية.