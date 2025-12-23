«الصحة» تنفذ دورة تدريبية لتفعيل منظومة القوى العاملة

نفذت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية متخصصة حول منظومة القوى العاملة (Manpower)، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، بمشاركة واسعة من العاملين في القطاعات والجهات التابعة، في إطار جهود تفعيل التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة جزء من خطة تطوير نظم إدارة الموارد البشرية وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، لتحسين التخطيط وحسن توزيع الموارد ودعم اتخاذ القرار، مشددًا على أن المنظومة ركيزة أساسية للتحول الرقمي في تنظيم وحصر بيانات العاملين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الدورة استهدفت العاملين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة، بإجمالي 204 متدربين (124 من الهيئة و80 من الأمانة)، بهدف توحيد آليات العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

شرحًا تفصيليًا لآليات المنظومة

من جانبها، أكدت الدكتورة هدير سويدان، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، أن البرنامج شمل شرحًا تفصيليًا لآليات المنظومة وأهميتها في تنمية المواهب وتحقيق التطوير المؤسسي المستدام.



وأشارت إلى أن التدريب نفذه الأستاذ علاء محمد أبو الفتوح من الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بمشاركة مسؤولي الهيئة والأمانة من مختلف الفروع، مما يعكس الجدية في التطبيق الفعلي.

وحضر التدريب الأستاذة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والمهندس محمد جاد، القائم بالإشراف على الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، والدكتورة إيناس النحاس، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية برئاسة الهيئة، والأستاذة حنان فؤاد، مدير إدارة وتنمية المواهب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار دعم تطوير الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.