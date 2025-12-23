«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة

نظمت وزارة الصحة والسكان ملتقى علميًا للمحررين الصحفيين المسؤولين عن تغطية فعاليات الوزارة، بالشراكة مع شركة «أسترازينيكا مصر»، تحت عنوان «شراكات مستدامة لتحسين الرعاية الصحية في مصر».

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص تشكل محورًا أساسيًا لدعم تطوير المنظومة الصحية، مشددًا على توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات العلمية وبناء القدرات، لتحسين جودة الخدمات وضمان إتاحتها عادلًا ومستدامًا، مع رفع كفاءة الأداء ومواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

تناول الملتقى، في جلسة نقاشية، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول نحو التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد وبناء القدرات البشرية، وإبراز دور العلم والابتكار والاستدامة البيئية في تطوير السياسات وتحسين الخدمات للمواطنين، إلى جانب التأكيد على مسؤولية الإعلام في نقل المعلومات الصحية بدقة استنادًا إلى الأدلة العلمية.

مبادرات مشتركة ناجحة

واستعرضت الجلسة مبادرات مشتركة ناجحة، مثل «بداية» وبرامج Healthy Heart Africa وCancer Care Africa، و«بداية طبيب»، و«معًا لبر الأمان» للكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاجه، في إطار مكافحة الأمراض غير السارية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية.

واختتم الملتقى تدريبًا للمشاركين يغطي دور الشركات البحثية، وأبعاد الاستدامة البيئية والصحية، وأهمية الشراكات، ودور الإعلام في تعزيز الوعي الصحي المجتمعي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد قشطة، رئيس العلاقات المؤسسية بشركة أسترازينيكا مصر، التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الحكومة لدعم العدالة الصحية، من خلال نهج علمي مبتكر وحلول طبية متقدمة، لتحسين المؤشرات الصحية.