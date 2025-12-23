قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ملتقى علميًا للمحررين الصحفيين المسؤولين عن تغطية فعاليات الوزارة، بالشراكة مع شركة «أسترازينيكا مصر»، تحت عنوان «شراكات مستدامة لتحسين الرعاية الصحية في مصر».

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص تشكل محورًا أساسيًا لدعم تطوير المنظومة الصحية، مشددًا على توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات العلمية وبناء القدرات، لتحسين جودة الخدمات وضمان إتاحتها عادلًا ومستدامًا، مع رفع كفاءة الأداء ومواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

تناول الملتقى، في جلسة نقاشية، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول نحو التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد وبناء القدرات البشرية، وإبراز دور العلم والابتكار والاستدامة البيئية في تطوير السياسات وتحسين الخدمات للمواطنين، إلى جانب التأكيد على مسؤولية الإعلام في نقل المعلومات الصحية بدقة استنادًا إلى الأدلة العلمية.

مبادرات مشتركة ناجحة

واستعرضت الجلسة مبادرات مشتركة ناجحة، مثل «بداية» وبرامج Healthy Heart Africa وCancer Care Africa، و«بداية طبيب»، و«معًا لبر الأمان» للكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاجه، في إطار مكافحة الأمراض غير السارية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية.

واختتم الملتقى تدريبًا للمشاركين يغطي دور الشركات البحثية، وأبعاد الاستدامة البيئية والصحية، وأهمية الشراكات، ودور الإعلام في تعزيز الوعي الصحي المجتمعي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد قشطة، رئيس العلاقات المؤسسية بشركة أسترازينيكا مصر، التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الحكومة لدعم العدالة الصحية، من خلال نهج علمي مبتكر وحلول طبية متقدمة، لتحسين المؤشرات الصحية.

