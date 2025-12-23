الصحة: تقديم 34 مليون خدمة طبية بمستشفيات ومراكز أمانة المراكز الطبية المتخصصة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 34,842,938 خدمة طبية بمراكز ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت الطوارئ والاستقبال، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وجلسات علاج الأورام الإشعاعي والكيماوي، إلى جانب القسطرة القلبية الطرفية والمخية.

وأضاف أن خدمات مبادرات الصحة العامة بلغت 23,871,594 خدمة منذ انطلاقها وحتى سبتمبر 2025، فيما سجلت العيادات المسائية 2,123,679 خدمة بمشاركة 79 مستشفى.

مبادرة صحة المرأة

وفي مبادرة صحة المرأة، تم تقديم 689,477 خدمة بمشاركة 35 مستشفى، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة علاج الأورام السرطانية 233,534 حالة عبر 52 مستشفى، بينما انتهى علاج 430,211 حالة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمشاركة 66 مستشفى.

وأشار إلى جهود رفع كفاءة المنشآت، حيث انتهت الأمانة من تنفيذ واستلام 13 مشروعًا، وجارٍ العمل على 35 مشروعًا آخر، مع استحداث خدمات متخصصة في الأعصاب والقلب والأورام والكبد وطب العيون والأسنان بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أفادت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة، بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة، منها 12 جهاز ماموجرام وجهاز PET-CT وجهاز جاما كاميرا، مع تقدم في اعتماد الجودة، إذ حصلت 3 مستشفيات على اعتماد مبدئي خلال 2025، ليصل الإجمالي إلى اعتمادين كليين و16 اعتمادًا مبدئيًا.

وفي مجال التدريب، أوضح الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، اعتماد مركز تدريب مستشفى الشيخ زايد التخصصي من المجلس الصحي المصري، وحصول مستشفيات على شهادات أيزو دولية، واعتمادات مرموقة لمستشفى المنصورة الدولي في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ووحدات السكتة الدماغية.

وتؤكد الوزارة استمرار تطوير القطاع الصحي ودعم المبادرات القومية، لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وضمان خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.



