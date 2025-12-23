وفد ليبي يطلع على تجربة مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية

استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وفدًا ليبيًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارة الصحة الليبية ومنظمة اليونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بوحدة طب الأسرة بمنشأة دهشور في محافظة الجيزة، للاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية وتقديم خدمات متكاملة.

وأوضحت نائب الوزير أن اختيار وحدة دهشور كنموذج يبرز تأثير جودة الخدمات في “المناطق الحمراء” وفق المؤشرات السكانية، حيث تخدم الوحدة نحو 40 ألف نسمة، وتتبع إدارة البدرشين التي تغطي قرابة 650 ألف نسمة.

وأضافت أن المنشأة تحولت إلى نموذج متكامل يشمل عيادات تخصصية في الباطنة والأمراض المزمنة وحساسية الصدر للأطفال والتغذية والنمو، مما يخفف الضغط على المستشفيات، إذ تستقبل حالات محالة من 18 وحدة صحية تابعة، وتعتمد نظام ملف صحي لكل أسرة.

وقدمت شرحًا لمسار الخدمات للفئة العمرية من 18 إلى 49 عامًا، بدءًا من غرفة المشورة الأسرية والطفولة المبكرة، التي تتبع فلسفة “لا للفرص الضائعة”، من خلال التسجيل الإلكتروني والمشورة منذ ما قبل الزواج، مرورًا بالحمل والولادة والساعة الذهبية، وصولًا إلى متابعة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشارت إلى أن الغرفة توفر قياسات نمو رقمية وتقييمًا عصبيًا وذهنيًا، مع إحالة فورية للحالات المتأخرة، وتدريب الأمهات على اللعب التفاعلي وتنمية الذكاءات، مع رعاية خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة وركن رضاعة طبيعية يراعي الخصوصية، والتوعية بالتغذية والتربية الإيجابية.

تنبيهات للحالات عالية الخطورة

وتابعت أن الغرفة مميكنة بالكامل، تصدر تنبيهات للحالات عالية الخطورة، وتنفذ زيارات منزلية عبر الرائدات، مع استحداث دور مقدم مشورة أسرية من الرجال لتشجيع مشاركة الأزواج.

ونوهت إلى تجهيز معمل الوحدة لإجراء التحاليل الأساسية وتحاليل المبادرات الرئاسية، لتقريب الخدمة من سكان المناطق الريفية وتقليل الانتقال إلى المستشفيات الكبرى، مع العمل على اعتماد المنشأة كصديقة للأم والطفل، وتخصيص مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتنمية مهاراتهم ودمجهم.

كما تفقد الوفد نادي المرأة، واطلع على دوره في تحويل المنشأة إلى مركز مجتمعي من خلال تدريب السيدات على الحرف اليدوية الصديقة للبيئة وإعادة التدوير، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديًا ينعكس إيجابًا على صحة الأسرة، مع تحويل المنشأة إلى صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتزرع الأراضي المحيطة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الليبي عن تقديره لمستوى التنظيم وجودة الخدمات، مشيدين بنموذج يعكس جهود تحسين حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، ومثمنين اهتمام الدولة المصرية بالريف والمناطق النائية، كما التقوا مواطنين أعربوا عن رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة.