محافظات

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد المركزي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد المركزي وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين خاصة في المجالات الحيوية المرتبطة بصحة الأم والطفل.

ورافقة خلال الافتتاح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومدير مستشفى الشيخ زايد المركزي . 

وتضم الوحدة الجديدة حضّانات حديثة بسعة 8 أسِرّة، جرى تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، وبما يلبي احتياجات رعاية الأطفال حديثي الولادة ولا سيما الحالات المبتسرة والحرجة  حيث تم التأكد من جاهزية الوحدة الكاملة للعمل وتزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتطبيق جميع سياسات مكافحة العدوى بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة.
كما شملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة المرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى من بينها وحدة الرعاية المركزة للكبار وللأطفال ، ووحدة الغسيل الكُلوي، والعيادات الخارجية، القسطرة القلبية ، الأشعة إلى جانب غرف العمليات التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير شاملة تمهيدًا لافتتاحها ودخولها الخدمة في أقرب وقت ضمن خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الأداء الطبي والخدمي.
وأكد المهندس عادل النجار أن افتتاح وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة يمثل إضافة مهمة لمستشفى الشيخ زايد المركزي ويسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المستشفيات العامة والمركزية وتطويرها وتزويدها بالإمكانات البشرية والتقنية اللازمة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن تطوير المنظومة الصحية يتم من خلال تكامل الجهود والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم القطاع الصحي، سواء من خلال المساهمات في تجهيز الأقسام الطبية أو توفير الأجهزة والمستلزمات مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا إيجابيًا لتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع ويُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

