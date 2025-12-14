قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
رياضة

الزمالك يفتح الباب أمام رحيل ناصر منسي في الانتقالات الشتوية

ناصر منسي
ناصر منسي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن فتح نادي الزمالك باب الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء أمام اللاعب ناصر منسي.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يفتح الباب أمام رحيل ناصر منسي في الشتاء".

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على منح ناصر منسي مهاجم الفريق فرصة المشاركة خلال اللقاء المقبل أمام حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكشف مصدر داخل النادي ، أن الجهاز الفني كان يخطط لإشراك منسي في مباراة كهرباء الإسماعيلية، إلا أن إصابات الثنائي آدم كايد وهشام فؤاد أربكت الحسابات ودفعت الجهاز لتغيير خطته خلال المباراة الماضية.

راحة ثلاثة أيام بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب التعادل المثير مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

الزمالك رحيل اللاعب ناصر منسي ناصر منسي بقيادة أحمد عبد الرؤوف

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب غدا

بالصور

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

