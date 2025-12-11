قرار من جهاز الزمالك بشأن مشاركة ناصر منسي أمام حرس الحدود

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على منح ناصر منسي مهاجم الفريق فرصة المشاركة خلال اللقاء المقبل أمام حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكشف مصدر داخل النادي أن الجهاز الفني كان يخطط لإشراك منسي في مباراة كهرباء الإسماعيلية، إلا أن إصابات الثنائي آدم كايد وهشام فؤاد أربكت الحسابات ودفعت الجهاز لتغيير خطته خلال المباراة الماضية.

راحة ثلاثة أيام بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب التعادل المثير مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من البطولة.