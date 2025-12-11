قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات موسعة بالإسكندرية لإزالة البناء المخالف
أ ش أ

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات موسّعة لإزالة أعمال البناء العشوائي المخالفة للتخطيط العمراني والقوانين المنظمة للبناء، وذلك استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، بالتصدّي الحازم للبناء المخالف وإزالته، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.


وذكر حي أول المنتزه أنه تم إزالة وهدم 3 متغيرات مكانية لحالات بناء مخالف بدون ترخيص بالظهير الريفي للحي، تمثلت في إزالة أسوار بمساحة 600 متر بعزبة كردون، وهدم أسوار بسقف صاج بمساحة 300 متر بعزبة محسن نمرة، وإزالة أسوار بسقف صاج بمساحة 70 مترًا بعزبة نصر صالح. 


كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد، شملت صب أعمدة الدور الخامس العلوي لأحد العقارات بعزبة الـ500، وتحويل شقة سكنية بالدور الأرضي إلى محل تجاري بدون ترخيص بشارع 62، مع التحفظ على مواد ومعدات البناء.


وأكد الحي استمرار الحملات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي وغير المخطّط، والتعامل بحزم مع أي متغيرات مكانية أو محاولات بناء بدون ترخيص في مهدها، مناشدًا المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.


كما رصد حي ثان المنتزه أعمال بناء مخالف بعقار في عزبة "الرحامنة" عبارة عن أعمدة خرسانية تم تكسيرها، إلى جانب هدم حوائط بدون ترخيص لعقار بعزبة البرنس، وإزالة أعمدة بالطابق الثاني عشر لعقار بمنطقة إسكوت، مع إحالة المخالفات إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

