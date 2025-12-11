قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريش أردوتش: نبرة صوت شيرين عبد الوهاب بتريحني.. فكرة سينمائي بظافر العابدين
إنتاج ١٠ سيارات كهربائية مصرية بالكامل كنموذج مبدئي لإنتاج السيارات محلية الصنع
عضلة القلب توقفت 18دقيقة .. تفاصيل حالة طارق الأمير الصحية
تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال
بشرى لأهالي المرج.. انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد السبت المقبل
قناة السويس: تدشين أول سفينتي صيد صناعة مصرية نهاية ديسمبر
الأزمة انتهت.. شوبير يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن إيقاف القيد
بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير
سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
رياضة

الأزمة انتهت.. شوبير يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن إيقاف القيد

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

كشف الإعلامى أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “إدارة نادى الزمالك بدأت التحرك لحل أزمة القيد، وحسب المصادر داخل النادى، فإن الأزمة تعتبر انتهت بشكل رسمى، ولن توجد أى مشكلة فى صفقات يناير”.

وأضاف شوبير: “المسئولون داخل النادى قالوا بشر جماهير الزمالك بأن الأزمة انتهت، وأكدوا لى أيضًا أن أحمد عبدالرؤوف وجون إدوارد مستمران بشكل طبيعى، ولا توجد أى مشاكل معهما”.

وحسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم من مستقبل بعض لاعبي الفريق، بعدما وافقوا رسميًا على رحيل الثنائي أحمد حمدي ومحمد السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار خطة الإدارة لإجراء صفقات قوية وتدعيم الصفوف في يناير.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة، أن الزمالك استقر على السماح برحيل الثنائي بعد عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقودهما والاستمرار داخل الفريق، مما دفع الإدارة لفتح الباب أمام خروجهما بشكل رسمي.

محاولات للاستفادة المالية من الرحيل

وأوضح المصدر أن الزمالك يسعى لتحقيق استفادة مالية من بيع أحمد حمدي ومحمد السيد، حيث يعمل عبد الرحمن إسماعيل وجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، على تسويق اللاعبين خلال الفترة الحالية، بهدف دعم خزينة النادي وتسهيل إبرام الصفقات التي يرغب الجهاز الفني في ضمها خلال الميركاتو الشتوي.

وكان الفريق قد خرج بتعادل في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون العرب.

إيقاف القيد الزمالك أحمد شوبير جماهير الزمالك

