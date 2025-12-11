الزمالك يتحرك لتسويق ثنائي الفريق استعدادًا للانتقالات الشتوية

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم من مستقبل بعض لاعبي الفريق، بعدما وافقوا رسميًا على رحيل الثنائي أحمد حمدي ومحمد السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار خطة الإدارة لإجراء صفقات قوية وتدعيم الصفوف في يناير.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة، أن الزمالك استقر على السماح برحيل الثنائي بعد عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقودهما والاستمرار داخل الفريق، مما دفع الإدارة لفتح الباب أمام خروجهما بشكل رسمي.

محاولات للاستفادة المالية من الرحيل

وأوضح المصدر أن الزمالك يسعى لتحقيق استفادة مالية من بيع أحمد حمدي ومحمد السيد، حيث يعمل عبد الرحمن إسماعيل وجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، على تسويق اللاعبين خلال الفترة الحالية، بهدف دعم خزينة النادي وتسهيل إبرام الصفقات التي يرغب الجهاز الفني في ضمها خلال الميركاتو الشتوي.

وكان الفريق قد خرج بتعادل في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون العرب.