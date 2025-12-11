معاقبة عاطلين بالمشدد 5 سنوات لاتهامهما بحيازة سلاح ومخدرات في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري بمنطقة عين شمس.



تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطلين لسلاح ناري وذخيرة بقصد ترويع المواطنين ومواد مخدرة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن صحة المعلومات الواردة.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين وبحوزته المخدر و سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و3 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







