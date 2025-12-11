قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو دعيت بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا؟ داعية يجيب
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
حوادث

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

مصطفى الرماح

يوضح موقع “صدى البلد”، الطريقة والأوراق المطلوبة لاكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري، وفقا للإجرات المطلوبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

خطوات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية 

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب، وفيما يلي مراحل وخطوات الحصول على الجنسية:

  •  يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب).
  • تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
  • لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025

  • شهادة ميلاد الزوج
  • شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
  • عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
  • جواز سفر الزوجة الأجنبي (سارٍ)
  •  شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
  •  بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
  • 4 صورة حديثة للزوجة
  •  التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
  • الإيصال الدال على استلام الأوراق

- إيصال الرسوم:

  • الرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
  • رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا. 
