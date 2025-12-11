وزير الخارجية يتوجه إلى أنجولا لعقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأنجولية لواندا، وذلك لترؤس أعمال اللجنة المصرية–الأنجولية المشتركة، لتعزيز التعاون ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الأنجوليين على هامش أعمال اللجنة، لبحث فرص الارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف تجاه الملفات محل الاهتمام المشترك، بما يعزز من دور البلدين في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية والمحافل الدولية.