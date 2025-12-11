قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمة انتهت.. شوبير يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن إيقاف القيد
بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير
سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟

كاراجير ومحمد صلاح
كاراجير ومحمد صلاح
يسري غازي

شن النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل هجوما ضاريا على كاراجير لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق بعد انتقادات وجهها الأخير لـ محمد صلاح نجم الريدز.

و‏قال نجم منتخب نيجيريا السابق في تصريحات صحفية: قضى كاراجير سنوات عديدة يلعب لنادي ليفربول ولم يفز بالبريميرليج وهاهو الآن يجلس هناك أسبوعًا بعد أسبوع في استديوهات القنوات، محاولًا إخبار الناس كيف يفوزون بالدوري. 

وأضاف نجم منتخب نيجيريا السابق: أنت لم تفز بالدوري الإنجليزي لذا من أنت يا كاراجير حتى تخاطب عن صلاح؟.
 


شقيقة صلاح تدافع عن نجم ليفربول
وجهت رباب صلاح، شقيقة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، رسالة حادة للفنان عباس أبو الحسن بعد تعليقه الأخير حول موقف اللاعب من أحداث غزة.

وأعربت رباب في منشور عبر حسابها على فيسبوك عن استغرابها من تحميل شقيقها مسؤولية ما يجري، مؤكدة أن “دولًا كاملة لم تستطع إيجاد حل، بينما انشغل البعض بالسؤال: هل تحدث صلاح أم لا؟”.

وانتقدت ما وصفته برغبة البعض في النيل من الناجحين، معتبرة أن نجاح محمد صلاح لم يعد بحاجة لإثبات. 

وختمت رسالتها قائلة: “في النهاية… من أنتم؟”، في إشارة إلى رفضها الهجوم الذي طال شقيقها. 

محمد صلاح جون أوبي ميكيل كاراجير ليفربول منتخب نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

ترشيحاتنا

احمد فلوكس

إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

والد فتاة بوكية الورد

مقلب تحوّل إلى دعم.. والد صاحبة فيديو أوردر الورد يخرج عن صمته

وفاة الفنان سعيد مختار

كان يريد رؤية ابنه.. تفاصيل إنهاء حياة الفنان سعيد مختار

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

