نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟

شن النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل هجوما ضاريا على كاراجير لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق بعد انتقادات وجهها الأخير لـ محمد صلاح نجم الريدز.



و‏قال نجم منتخب نيجيريا السابق في تصريحات صحفية: قضى كاراجير سنوات عديدة يلعب لنادي ليفربول ولم يفز بالبريميرليج وهاهو الآن يجلس هناك أسبوعًا بعد أسبوع في استديوهات القنوات، محاولًا إخبار الناس كيف يفوزون بالدوري.



وأضاف نجم منتخب نيجيريا السابق: أنت لم تفز بالدوري الإنجليزي لذا من أنت يا كاراجير حتى تخاطب عن صلاح؟.





شقيقة صلاح تدافع عن نجم ليفربول

وجهت رباب صلاح، شقيقة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، رسالة حادة للفنان عباس أبو الحسن بعد تعليقه الأخير حول موقف اللاعب من أحداث غزة.



وأعربت رباب في منشور عبر حسابها على فيسبوك عن استغرابها من تحميل شقيقها مسؤولية ما يجري، مؤكدة أن “دولًا كاملة لم تستطع إيجاد حل، بينما انشغل البعض بالسؤال: هل تحدث صلاح أم لا؟”.



وانتقدت ما وصفته برغبة البعض في النيل من الناجحين، معتبرة أن نجاح محمد صلاح لم يعد بحاجة لإثبات.



وختمت رسالتها قائلة: “في النهاية… من أنتم؟”، في إشارة إلى رفضها الهجوم الذي طال شقيقها.