بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير
سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
الأزهر يدعو طلابه للمشاركة في جائزة المبدع الصغير..اعرف التفاصيل وكيفية التسجيل

شيماء جمال

دعا الأزهر الشريف طلابه للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين من النشء في مختلف مجالات الإبداع.

وأوضح الأزهر أن مشاركة طلابه في هذه المسابقة يأتي دعمًا لجهود الدولة في اكتشاف الطاقات الإبداعية لأطفال مصر، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن الجائزة تمثل منصة وطنية مهمة لرعاية المواهب الصغيرة وإتاحة الفرصة أمامها للانطلاق.

كيفية التسجيل فى مسابقة الدولة للمبدع الصغير

ويدعو الأزهر طلابه في مختلف المراحل التعليمية بالتعليم قبل الجامعي إلى المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة https://www.ckp.eg/، مبينا أن باب التقديم متاح حتى 31 ديسمبر 2025.

ويأتي إعلان الأزهر في إطار دعم المؤسسات الوطنية للمبدعين الصغار، وتوسيع قاعدة المشاركة من الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

سامسونج تستعد لطرح حافظات مغناطيسية جديدة لهواتف جالكسي

سيارات أوتوماتيك 2026 بسعر أقل من 800 ألف جنيه

شيفروليه كروز سيدان سعرها 500 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

