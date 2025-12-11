الأزهر يدعو طلابه للمشاركة في جائزة المبدع الصغير..اعرف التفاصيل وكيفية التسجيل

دعا الأزهر الشريف طلابه للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين من النشء في مختلف مجالات الإبداع.

جائزة الدولة للمبدع الصغير

وأوضح الأزهر أن مشاركة طلابه في هذه المسابقة يأتي دعمًا لجهود الدولة في اكتشاف الطاقات الإبداعية لأطفال مصر، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن الجائزة تمثل منصة وطنية مهمة لرعاية المواهب الصغيرة وإتاحة الفرصة أمامها للانطلاق.

كيفية التسجيل فى مسابقة الدولة للمبدع الصغير

ويدعو الأزهر طلابه في مختلف المراحل التعليمية بالتعليم قبل الجامعي إلى المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة https://www.ckp.eg/، مبينا أن باب التقديم متاح حتى 31 ديسمبر 2025.

ويأتي إعلان الأزهر في إطار دعم المؤسسات الوطنية للمبدعين الصغار، وتوسيع قاعدة المشاركة من الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية