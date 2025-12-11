قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الجبهة الوطنية يتابع أعمال اليوم الثاني في انتخابات الإعادة بـ30 دائرة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تستأنف الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، متابعة عملية التصويت لليوم الثاني في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، منذ الساعات الأولى للتصويت، مجريات العملية الانتخابية عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية بالمحافظات، ورصد حجم الإقبال في اللجان بالتزامن مع فتح باب الاقتراع.

وحرصت الغرفة على الاطمئنان على تفاصيل المشهد الانتخابي من خلال فرق الرصد الميداني، ومتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة للاقتراع، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ويعزز مبادئ الشفافية والتنافس الشريف بين جميع المرشحين.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لكافة المواطنين في الدوائر التي تجرى بها الانتخابات، إلى النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني، باعتباره السبيل الأول لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وصون مقدرات الوطن، بما يدعم المسار الديمقراطي ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف فئات المجتمع.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب الانتخابات

