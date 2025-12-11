محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في ثاني أيام التصويت

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة انتظام فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تُجرى داخل 7 دوائر انتخابية تضم 256 مركزًا انتخابيًا و 571 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في حالة جاهزية تامة لتقديم جميع أوجه الدعم اللوجستي للناخبين، وتيسير حركة مشاركتهم في العملية الانتخابية، بما يضمن لهم ممارسة حقهم الدستوري في أجواء تتسم بالنظام والانضباط.

وأكد المهندس عادل النجار التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظم في محيط اللجان مشيرًا إلى أن ما تشهده المحافظة من انضباط يعكس حرص المواطنين على المشاركة الإيجابية ويعبر عن صورة مشرفة للاستحقاق الديمقراطي.

وشدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ علي مدار الساعة؛ لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وحضر أعمال المتابعة وفتح اللجان كلٌّ من محمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد إلى جانب مسؤولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية .