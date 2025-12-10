محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة وتطوير طريق ترعة الزمر حتى مزلقان الجلاتمة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التوسعة والتطوير وإعادة الرصف والإنارة بطريق ترعة الزمر وصولًا إلى مزلقان الجلاتمة بطول 3 كيلومترات.

يأتي ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية.

وشدّد المهندس عادل النجار على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موجّهًا بمتابعة مستمرة لسير العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير دون التأثير على حركة المواطنين.

وتمت الأعمال بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.