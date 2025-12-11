قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معلومات صادمة.. حماة عروس المنوفية وشقيقه يرويان لصدى البلد تفاصيل مقتل عروس نجلها.. شاهد

حماة عروس المنوفية
حماة عروس المنوفية
مروة فاضل

داخل حارة صغيرة بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية وداخل منزل بسيط تجلس سيدة مرتديه الأسود وبجوارها ابنها واحفاد صغار والقرآن يعلو في جميع أنحاء المنزل.

مش هنصور تاني يا ابله بيتنا اتخرب واخويا راح.. هكذا تحدث احمد شقيق ايمن قاتل عروسه في المنوفية لصدي البلد ، قائلا " انه كان في عمله حيث يعمل سائق وعلم بالحادث وجاء فجأه ليعلم ان شقيقه قتل عروسه كريمة".

شقيق قاتل عروس المنوفية: كان بيجبلها شيبسي وبسكويت

وأضاف، انه كان يعامل زوجه أخيه كاولاده حيث كان يأتي اليها بالبسكويت والشيبسي والحواوشي كاطفاله، وانه فرح عند علمه بحملها حيث اكدت له انها ستسمي نجلها احمد في حالة أنجابها ولدا.

وتابع ان شقيقه كان يتعاطي المخدرات قبل فرحه وكان يتردد علي طيبيب مخ واعصاب قبل زواجه، موضحاً انه خرج من الجيش بعد 6 اشهر.

شقيق قاتل عروس المنوفية : اخويا الكبير مات في حادثة ومش معانا فلوس للمحامي

وأوضح الاخ، ان شقيقه الاكبر توفي في حادث وليس له أصدقاء سوي ايمن الشهير بجمال وهو شقيقه الصغير والذي ساعده في زواجه وعليهم ديون كثيرة منذ الزواج.

حماة عروس المنوفية تروي تفاصيل الواقعة:

وقالت الام، " كريمة كانت اميرة وبتحبني وقاعدة معايا ودايما تقولي حاضر يا امي بس اهلها ما كنوش بيحبوني ولا بيسالوا عليا"، مؤكدة ان نجلها كان يحب زوجته ويغار عليها ويمنعها من ان تخرج خوفا عليها.

وأوضحت قائله " احنا ناس علي اد حالنا بروح السوق اجيب اقل حاجه وبيبع خضار علشان اقدر اصرف وكنت بتسوق لزوجات ولادي واجيبلهم هما احسن حاجه ".

وتابعت ان نجلها كان يعطي زوجته مصروف ٢٠٠ جنيه في الشهر وياتي إليها بالشيبسي والاندومي، قائله " كان مهنيها وبيجيبلها كل حاجه".

حماة عروس المنوفية: كانت حامل وضعيفة وجوزها قعد جنبها يعيط

واوضحت الام، انها كانت في السوق يوم الواقعة وجاءت فوجئت باغماء زوجه نجلها وان نجلها يجلس بجوارها يبكي واحضرت اليها العصير وقام نجلها بحملها الي الدور الأرضي ليذهب بها إلى الطبييب وهي تصرخ عليها. 

وتابعت ان الجيران احضروا الطبيب الذي اكد وفاة زوجه نجلها قائلة " صغيرة وعندها هبوط وكانت حامل في شهرين وما كنتش بتقدر تعمل حاجه وعندما حضر الطبيب كان يريد اموالا لاعطاءها تقرير بالوفاة". 

واوضحت ان المباحث حضرت وقبضت على نجلها الذي كان يجلس بجوار زوجته ويبكي وفاتها وقال لها " قومي يا كريمة". 

حماة عروس المنوفية: ما شفتش ابني ومثل الجريمة وما قومناش محامي

واكدت انها لم تري نجلها منذ القبض عليه وجاء لتمثيل الجريمه ورفضوا ان تتحدث معه، موضحة انهم لا يملكون اموالا لدفعها للمحامي ولم يفوضوا محامي حتي الان لعدم امتلاكهم اموالا. 

وقالت الام " حسبي الله ونعم الوكيل في ابني لو جه على مراته او عملها حاجه ربنا ينتقم منه". 

