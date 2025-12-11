قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم

قالت والدة عروسة المنوفية كريمة إن زوج ابنتها حاول إخفاء جثمانها بعد قتلها، وأضافت: "كان شايلها ورايح يخفيها وفجأة وقعت منه لما الناس اتلمت حواليه، شغّل قرآن عشان يهدي الدنيا".

وأضافت كريمة: "لما دخلت بيت بنتي لاقيت حماتها في وشي قالتلي: بيتي اتخرب.. قولت لها وأنا قلبي اتحرق، عملتوا إيه في بنتي ردت عليا وقالت معملتش في بنتك حاجة..ولقيت بنتي وشها أزرق وعينها حابسة دم".

تفاصيل تحرير المحضر

وأوضحت الأم أن حماتها حررت محضرًا ضدهم: قالت إننا جررنا بنتنا وماتت وكمان ضربناهم وكسرنا بيتهم"..ولما راحت للضابط، قال لها "محضر قصاد محضر إزاي يا حاجة.. دي جريمة قتل".

تفاصيل مواجهة الزوج بعد الجريمة

وتابعت الأم: "لما شوفت جوز بنتي بعد ما قتلها، قولتله: موتها إزاي؟ مردش عليا، وكيل النيابة قالي هجيب لكم حقها".

وأكملت: صممت إني أغسلها وكان قلبي حاسس إن فيها حاجات أكتر من اللي شوفتها.. جسمها كله كدمات،بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم لي.. قتلها لي. حتى حماتها قالت كده في الفيديوهات".