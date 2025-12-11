حماة عروس المنوفية: أنا اللي كنت بروح السوق لأن نسوان ولادي ميعرفوش يشتروا

قالت حماة عروس المنوفية: "أنا مبخليش نسوان ولادي يتسوقوا، أنا اللي بروح أجيب لأنهم مبيعرفوش يتسوقوا".

وأضافت في تصريحات خلال برنامج صبايا الخير: "وبعرف أجيب على قدّي.. البطاطس أم 10 بجيبها ب5".

وأوضحت الحماة أنها لم تكن تخرج سابقًا للتسوق: "مكنتش بخرجها عشان حامل".

عروس تُقتل على يد زوجها في المنوفية بعد 4 أشهر زواج

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، واقعة مأساوية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لقيت عروس مصرعها على يد زوجها.

وذكرت التحريات أن الزوج أقدم على إنهاء حياتها داخل منزلهما بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، إثر نشوب مشاجرة تطورت إلى حد القتل، وسط صدمة كبيرة بين الأهالي والمجتمع المحلي.