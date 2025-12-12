قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية مساء الخميس، بأن القوات الإسرائيلية نفّذت قصفًا مدفعيًا مكثفًا باتجاه حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، ما أدى إلى حالة من الهلع بين سكان المنطقة وسط استمرار تصاعد التوتر الميداني، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووفقًا للمصادر، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط عدة قذائف مدفعية على أطراف الحي، في وقتٍ تواصل فيه المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية للقطاع منذ ساعات الصباح.

ولم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية بشكل دقيق، نظرًا لصعوبة وصول الطواقم الطبية والإعلامية إلى الموقع.

ويُعد حي الشجاعية من أكثر المناطق السكنية كثافة في شرق غزة، وقد شهد خلال السنوات الماضية مواجهات وقصفًا متكررًا نتيجة موقعه المحاذي للحدود الشرقية، والسكان المحليون أفادوا بأن القصف الأخير تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من الحي، إضافة إلى نزوح عدد من العائلات خوفًا من توسّع دائرة الاستهداف.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية بين الجانبين، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع مع تواصل التصعيد



