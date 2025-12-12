قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات
مسبعات الجمعة.. 4 سور اقرأها تحفظك 7 أيام كاملة
أعلى سعر دولار اليوم 12-12-2025
ترامب: لن نسمح للصين بالتفوق علينا في الذكاء الاصطناعي
تكاثر الشبورة على بعض الطرق.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة
الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح تضم 850 ألف شخص في غزة معرضة للفيضانات
توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج
أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة

فرناس حفظي

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية مساء الخميس، بأن القوات الإسرائيلية نفّذت قصفًا مدفعيًا مكثفًا باتجاه حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، ما أدى إلى حالة من الهلع بين سكان المنطقة وسط استمرار تصاعد التوتر الميداني، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووفقًا للمصادر، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط عدة قذائف مدفعية على أطراف الحي، في وقتٍ تواصل فيه المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية للقطاع منذ ساعات الصباح.

ولم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية بشكل دقيق، نظرًا لصعوبة وصول الطواقم الطبية والإعلامية إلى الموقع.

ويُعد حي الشجاعية من أكثر المناطق السكنية كثافة في شرق غزة، وقد شهد خلال السنوات الماضية مواجهات وقصفًا متكررًا نتيجة موقعه المحاذي للحدود الشرقية، والسكان المحليون أفادوا بأن القصف الأخير تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من الحي، إضافة إلى نزوح عدد من العائلات خوفًا من توسّع دائرة الاستهداف.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية بين الجانبين، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع مع تواصل التصعيد


 

القوات الإسرائيلية قصفًا مدفعيًا حي الشجاعية شرق مدينة غزة التوتر الميداني

