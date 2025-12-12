تكاثر الشبورة على بعض الطرق.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقس بارد على أغلب الأنحاء ليلا.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وفقا لتقرير نشرته القناة الأولى المصرية، أن تتكاثر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وإلى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة وهي كالتالي:

القاهرة: 20 - 13

الإسكندرية: 20 - 12

مطروح: 20 - 12

بورسعيد: 21 - 14

الاسماعيلية: 21 - 12

السويس: 21 - 11

العريش: 20 - 13

طابا: 18 - 12

شرم الشيخ: 24 - 15

الغردقة: 23 - 14