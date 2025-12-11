قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حالة الطقس.. استمرار الأجواء الباردة والأمطار الغزيزة الأيام القادمة

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تشير إلى استمرار الأجواء الباردة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح على أغلب أنحاء البلاد، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال اليومين القادمين، بطقس بارد في الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارًا، وبارد ليلًا على معظم المناطق.

يظل نشاط الشبورة المائية من التاسعة مساءً وحتى الثالثة صباحًا، هو العامل المؤثر خلال الطقس الأيام القادمة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

مناطق الأمطار الأيام القادمة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خلال الطقس الأيام القادمة، حيث تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا، الجمعة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك بشكل متقطع.

كما تتجدد فرص الأمطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع بداية الأسبوع خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر وحتى الثلاثاء 16 ديسمبر على فترات متفرقة.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، أحيانًا حركة نشاط للرياح خلال الفترة من بداية الأسبوع القادم أيضًا، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مختلف المناطق، والتي تتراوح بين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد أنها تواصل متابعة التغيرات الجوية بشكل مستمر، مع إصدار تحديثات دورية حال حدوث أي مستجدات في حالة الطقس.

