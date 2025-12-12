ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية

ينشر “صدى البلد” نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب دائرة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية ، والتي يتنافس فيها المرشحون على مقعد واحد.
إجمالي الناخبين المقيدين: 1,263,604 ناخب
- إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 35,591 ناخب
- إجمالي الأصوات الباطلة: 2,393 صوت
- إجمالي الأصوات الصحيحة: 33,198 صوت
أصوات المرشحين:
وجاءت نتائج الحصر العددي لأصوات المرشحين، وفقاً لترتيبهم في البيان الذي تلاه رئيس اللجنة، كالتالي:
هشام إبراهيم عبد الحميد (هشام الرحماني): 12,835 صوتاً.
رفعت سعد عبد الجليل (رفعت الهواري): 2,058 صوتاً.
ماري فايز فهيم: 237 صوتاً.
عبد السلام محمد محمد رمضان: 2,345 صوتاً.
أحمد فتحي أحمد (أحمد فتحي عبد الكريم): 208 صوتاً.
عمرو محمد علي عثمان (عمرو عثمان): 119 صوتاً.
بولس جرجس فؤاد (بولو): 126 صوتاً.
صبري جابر علي (صبري جابر صبره): 94 صوتاً.
محمد أحمد محمد السعداوي: 128 صوتاً.
إيهاب محمود عبد الله: 141 صوتاً.
عيد إبراهيم عيد: 541 صوتاً.
كريمة إبراهيم مناع: 176 صوتاً.
نزيه كامل نزيه (نزيه هيكل): 86 صوتاً.
أحمد صلاح الدين : 82 صوتاً.
عطا بهاء عطا (عطا سليم): 6,574 صوتاً.
عبد الله داوود سليمان: 76 صوتاً.
كريم عبد الغني (كريم الشريف): 54 صوتاً.
التابعي إبراهيم عبد العزيز (القبطان هاني): 6,080 صوتاً.
مايكل شمشون سعيد: 106 صوتاً.
أحمد إبراهيم أبو اليزيد (أحمد المغربي): 737 صوتاً.
محمد شوقي السيد جاد الله: 36 صوتاً.
سامي محمد زكي بدر الدين: 71 صوتاً.
أسامة فتحي مصطفى غنيم: 41 صوتاً.
أحمد السيد زايد (محمد زايد): 68 صوتاً.
إبراهيم صبحي إبراهيم: 42 صوتاً.
أحمد محمود أحمد شحاتة (د. أحمد شحاتة): 101 صوتاً.