اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات
مسبعات الجمعة.. 4 سور اقرأها تحفظك 7 أيام كاملة
أعلى سعر دولار اليوم 12-12-2025
ترامب: لن نسمح للصين بالتفوق علينا في الذكاء الاصطناعي
تكاثر الشبورة على بعض الطرق.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة
الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح تضم 850 ألف شخص في غزة معرضة للفيضانات
توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية

ينشر “صدى البلد” نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب دائرة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية ، والتي يتنافس فيها المرشحون على مقعد واحد.

إجمالي الناخبين المقيدين: 1,263,604 ناخب

- إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 35,591 ناخب

- إجمالي الأصوات الباطلة: 2,393 صوت

- إجمالي الأصوات الصحيحة: 33,198 صوت


أصوات المرشحين:

وجاءت نتائج الحصر العددي لأصوات المرشحين، وفقاً لترتيبهم في البيان الذي تلاه رئيس اللجنة، كالتالي:

هشام إبراهيم عبد الحميد (هشام الرحماني): 12,835 صوتاً.

رفعت سعد عبد الجليل (رفعت الهواري): 2,058 صوتاً.

ماري فايز فهيم: 237 صوتاً.

عبد السلام محمد محمد رمضان: 2,345 صوتاً.

أحمد فتحي أحمد (أحمد فتحي عبد الكريم): 208 صوتاً.

عمرو محمد علي عثمان (عمرو عثمان): 119 صوتاً.

بولس جرجس فؤاد (بولو): 126 صوتاً.

صبري جابر علي (صبري جابر صبره): 94 صوتاً.

محمد أحمد محمد السعداوي: 128 صوتاً.

إيهاب محمود عبد الله: 141 صوتاً.

عيد إبراهيم عيد: 541 صوتاً.

كريمة إبراهيم مناع: 176 صوتاً.

نزيه كامل نزيه (نزيه هيكل): 86 صوتاً.

أحمد صلاح الدين : 82 صوتاً.

عطا بهاء عطا (عطا سليم): 6,574 صوتاً.

عبد الله داوود سليمان: 76 صوتاً.

كريم عبد الغني (كريم الشريف): 54 صوتاً.

التابعي إبراهيم عبد العزيز (القبطان هاني): 6,080 صوتاً.

مايكل شمشون سعيد: 106 صوتاً.

أحمد إبراهيم أبو اليزيد (أحمد المغربي): 737 صوتاً.

محمد شوقي السيد جاد الله: 36 صوتاً.

سامي محمد زكي بدر الدين: 71 صوتاً.

أسامة فتحي مصطفى غنيم: 41 صوتاً.

أحمد السيد زايد (محمد زايد): 68 صوتاً.

إبراهيم صبحي إبراهيم: 42 صوتاً.

أحمد محمود أحمد شحاتة (د. أحمد شحاتة): 101 صوتاً.

نتائج الحصر العددي انتخابات مجلس النواب الإسكندرية دائرة أول المنتزه الناخبين

