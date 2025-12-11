الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين حتى إنهاء أزمة إيقاف القيد

يسعى مسؤولو نادي الزمالك لحسم العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء، على رأسها أزمة إيقاف القيد، التي يعمل مجلس الإدارة على إنهائها بأسرع وقت ممكن.

وكشف مصدر بالنادي أن الإدارة قررت تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق لحين انتهاء أزمة القيد، لتحديد احتياجات الفريق من التعاقد مع لاعبين جدد، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن اللاعبين المغادرين.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب ست قضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمتعلقة بلاعبي الفريق السابقين جوميز ومساعديه، كريستيان جروس، وفرجاني ساسي، ويتطلب حل الأزمة توفير مبلغ يقارب مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري.

راحة ثلاثة أيام للاعبين بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية

وفي سياق متصل، قرر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد التعادل المثير مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.