«كوزمين» يحذر: مواجهة الجزائر الأصعب في مشوار الإمارات بكأس العرب

أكد الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخب الإمارات، أن المباراة القادمة أمام الجزائر في ربع نهائي كأس العرب ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى قوة المنتخب الجزائري وترشيحه للفوز بالبطولة.

وقال “كوزمين” في المؤتمر الصحفي: "سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة، مباراة الجزائر صعبة وتشكل تحديًا جيدًا لنا".

وأضاف المدرب: "اللاعبون اعتادوا على اللعب تحت الضغط، ومن الطبيعي أن يشعروا ببعض القلق عند مواجهة فريق بحجم الجزائر، لكننا لعبنا سابقًا أمام منتخبات جماهيرية مثل العراق والأردن، ولا نخشى هذا الجانب".

وتابع: "عندما تمثل منتخبك الوطني لا تحتاج إلى تحفيز إضافي، فالدافع موجود داخل كل لاعب".

ويُواجه منتخب الإمارات نظيره الجزائري غدًا الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب.