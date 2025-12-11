مصدر: الزمالك يتحرك لإعادة عبدالحميد معالي بعد فسخ عقده

بدأ نادي الزمالك سلسلة خطوات جديدة لحل الأزمة الخاصة بالمغربي عبدالحميد معالي، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أن مسؤولي الزمالك فتحوا خط اتصال مباشر مع نادي اتحاد طنجة المغربي، فريق اللاعب السابق، في محاولة لإقناعه بالعودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، مشددين على أن النادي يفضّل إنهاء الملف بشكل ودي بعيدًا عن أي إجراءات قانونية قد تتصاعد بين الطرفين.

وأكد المصدر أن الزمالك يعمل حاليًا على تسوية المستحقات المالية المتأخرة للاعب كخطوة أولى لإقناعه بالتراجع عن قرار فسخ العقد، مشيرة إلى أن التفاوض يجري بعناية لضمان عدم تكرار الأزمات في المستقبل والحفاظ على استقرار الفريق.

واضاف المصدر أن إدارة الزمالك تعتبر معالي من العناصر القادرة على إضافة قوة فنية للفريق خلال الموسم الجاري، وهو ما يدفع النادي لبذل كل الجهود الممكنة لإعادته إلى صفوف الفريق في أسرع وقت.

وأشار إلى أن التواصل مع اتحاد طنجة يأتي ضمن خطة الزمالك لتهيئة بيئة تفاهمية تسمح بعودة اللاعب دون تعقيدات، مؤكدة استعداد النادي لتقديم الضمانات المالية والإدارية التي تضمن استقرار اللاعب واستمراره حتى نهاية الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة عبدالحميد معالي نشبت عقب تأخر حصوله على مستحقاته، ما دفعه إلى فسخ تعاقده، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما تحاول الإدارة الحالية تداركه سريعًا لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.