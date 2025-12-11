قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
مقتل جندي بريطاني بأوكرانيا | الخارجية الروسية: لندن متورطة في الأعمال المتطرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر: الزمالك يتحرك لإعادة عبدالحميد معالي بعد فسخ عقده

عبدالحميد معالي
عبدالحميد معالي
منتصر الرفاعي

بدأ نادي الزمالك سلسلة خطوات جديدة لحل الأزمة الخاصة بالمغربي عبدالحميد معالي، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أن مسؤولي الزمالك فتحوا خط اتصال مباشر مع نادي اتحاد طنجة المغربي، فريق اللاعب السابق، في محاولة لإقناعه بالعودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، مشددين على أن النادي يفضّل إنهاء الملف بشكل ودي بعيدًا عن أي إجراءات قانونية قد تتصاعد بين الطرفين.

وأكد المصدر أن الزمالك يعمل حاليًا على تسوية المستحقات المالية المتأخرة للاعب كخطوة أولى لإقناعه بالتراجع عن قرار فسخ العقد، مشيرة إلى أن التفاوض يجري بعناية لضمان عدم تكرار الأزمات في المستقبل والحفاظ على استقرار الفريق.

واضاف المصدر أن إدارة الزمالك تعتبر معالي من العناصر القادرة على إضافة قوة فنية للفريق خلال الموسم الجاري، وهو ما يدفع النادي لبذل كل الجهود الممكنة لإعادته إلى صفوف الفريق في أسرع وقت.

وأشار إلى أن التواصل مع اتحاد طنجة يأتي ضمن خطة الزمالك لتهيئة بيئة تفاهمية تسمح بعودة اللاعب دون تعقيدات، مؤكدة استعداد النادي لتقديم الضمانات المالية والإدارية التي تضمن استقرار اللاعب واستمراره حتى نهاية الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة عبدالحميد معالي نشبت عقب تأخر حصوله على مستحقاته، ما دفعه إلى فسخ تعاقده، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما تحاول الإدارة الحالية تداركه سريعًا لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

عبدالحميد معالي اتحاد طنجة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصة صبر سيدنا نوح تحمل عبرة عظيمة

ختام فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الخامس عشر» للبحوث الإسلامية بجامعة عين شمس

الدكتور محمد ورداني: الشخصية السوية لا تقوم على مظاهر سطحية

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية قالون.. اليوم

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد