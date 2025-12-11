قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت

أفضل أدوات ذكاء اصطناعي للتجارة الإلكترونية
أفضل أدوات ذكاء اصطناعي للتجارة الإلكترونية
لمياء الياسين

إدارة متجر إلكتروني تتطلب قائمة مهام لا تنتهي بدءا من تحميل المنتجات، وإدارة المخزون، ومساعدة العملاء، و تحسين محركات البحث، وتسريع تحميل الصفحات لكن الجزء المثير هنا هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية تغير قواعد اللعبة.

مع صعود الذكاء الاصطناعي، أصبح بالإمكان أتمتة العديد من هذه المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يعني تقليل العمل اليدوي، وتخفيف المتاعب
وإليك أفضل أدوات ذكاء اصطناعي للتجارة الإلكترونية في عام 2025

1. روبوت الدردشة Lyro AI

 يُقدّم روبوت الدردشة Lyro AI حلاً للعديد من مشكلات التجارة الألكترونية من خلال دعم فوري وآلي يعمل على مدار الساعة.

يجيب النظام على الأسئلة الشائعة، ويقترح المنتجات، ويتتبع الطلبات، ويحل المشكلات. كما يتعلم من المحادثات السابقة، ويُحسّن استجاباته بمرور الوقت. ويمكن للشركات التدخل وإدارة المحادثات عند الحاجة.

 


2. مساعد الذكاء الاصطناعي Buffer

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب وقتًا. كتابة المنشورات، وجدولة المحتوى، ومواكبة أحدث التوجهات قد تكون مهمة شاقة. يُبسّط مساعد Buffer AI هذه العملية باستخدام أدوات التجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينها وجدولتها، مما يساعد الشركات الإلكترونية على التفاعل مع جمهورها بشكل أكثر فعالية.


3. الذكاء الاصطناعي للملاحة من شركة Uxify
 

قد تُؤدي المواقع الإلكترونية البطيئة إلى نفور العملاء. يُعدّ نظام Navigation AI من Uxify أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، وهو مُصمّم لتسريع عملية التصفح من خلال التنبؤ بالصفحة التالية وتحميلها مُسبقًا قبل أن ينقر المستخدمون عليها. يُوفّر هذا تجربة سلسة، ويُحسّن التفاعل، ويزيد من معدلات التحويل.

يستخدم هذا النظام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتعديله في الوقت الفعلي. وهو يعمل على كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة، مما يضمن سرعة تحميل أسرع لجميع الزوار.

الذكاء الاصطناعي حلول الذكاء الاصطناعي روبوت الدردشة التجارة الألكترونية

