مصدر لـ صدى البلد: هاني سري الدين يدرس الترشح لانتخابات رئاسة الوفد المقبلة

كشف مصدر مقرب من الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد أنه يدرس الترشح لانتخابات رئاسة الوفد المقبلة.

وأشار لـ"صدى البلد" إلى أنه يجري مشاورات واسعة مع عدد من رموز الوفد وقياداته للوصول إلى رؤية شاملة في ضوء المعطيات الحالية تخرج بالوفد من أزماته المتلاحقة ، و تعيد له مكانته في المشهد السياسي والشارع المصري بما يتفق مع ثوابته الوطنية.

لافتا النظر إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيد من الحوارات واللقاءات مع قيادات الوفد وأبنائه من مختلف الاتجاهات ، لبناء توافق وفدى حول مشروع شامل لإعادة بناء الحزب.