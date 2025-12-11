أعلن نادي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، اليوم الخميس، إقالة البرتغالي، لويس كاسترو، المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وأقيل كاسترو، البالغ من العمر 45 عاما بعد مرور 15 جولة من الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق الكناري المركز 17 برصيد 11 نقطة متساويا مع ميتز متذيل الترتيب.

نانت يعلن تعيين مدير فني مغربي ورحيل كاسترو



أصدر نادي نانت بيانًا رسميًا أعلن فيه رحيل المدرب لويس كاسترو وطاقمه الفني، موجّهًا لهم الشكر على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية.

جاء في البيان: "يتقدم نادي نانت بخالص الشكر للويس كاسترو وطاقمه التدريبي على احترافيتهم وتفانيهم اليومي، ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

وأكد النادي أن المغربي أحمد قنطاري سيتولى المهمة خلفًا لكاسترو، موضحًا: "سيحل أحمد قنطاري محل لويس كاسترو، كان قنطاري مساعدًا لأنطوان كومبواريه في نانت من يناير حتى مايو 2025، وهو على دراية واسعة بالنادي ويعد جزءًا من منظومة الفريق الأول".

وأضاف البيان أن هذا العامل يمنح المدرب الجديد أفضلية مهمة في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح سريعًا، مشيرًا إلى أن أول اختبار له سيكون مساء الجمعة أمام أنجيه خارج الديار.

واختتم النادي بيانه قائلاً: "سيحظى أحمد قنطاري بدعم جهاز فني مساعد يضم إريك بلاهيك وستيفان مانجيون، إضافة إلى مدرب اللياقة البدنية جيل مارامبو، فيما سيواصل فوزي أمزال مهامه كمدرب لحراس المرمى".