بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.. الأهلي يواجه الجيش الرواندي
رئيس وزراء تايلاند: سنواصل العمل العسكري ضد كمبوديا حتى لا نشعر بالتهديد
الدوريات الأوروبية وكأس القارات.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13-12- 2025
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
أول تعليق من البيت الأبيض حول "صور وألعاب خارجة" عليها صورة ترامب
أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور
هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد؟.. كثيرون لا يعرفون
4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي
سعر الذهب اليوم 13-12-2025
قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
بالصور

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
أسماء عبد الحفيظ

الكحة من الأعراض الشائعة في فصل الشتاء، وغالبًا ما تكون بسيطة وتزول خلال أيام قليلة. ومع ذلك، هناك حالات تتحول فيها الكحة من مجرد عرض مؤقت إلى مؤشر لمشكلة صحية أكثر خطورة. 

معرفة هذه العلامات يمكن أن ينقذ حياتك أو حياة أحد أفراد أسرتك.

الكحة متى تكون طبيعية؟

بحسب ما نشره موقع إكسبريس، أن الكحة تبدأ عادة كرد فعل للجهاز التنفسي لطرد المخاط أو تهيجات الحلق.

 أغلب نزلات البرد أو الإنفلونزا تتسبب في كحة قصيرة الأمد لا تتجاوز أسبوعًا، وتزول مع الراحة، شرب السوائل الدافئة، أو تناول وصفات منزلية بسيطة مثل العسل والليمون.

ولكن ليس كل أنواع الكحة بسيطة أو مؤقتة. بعض المؤشرات تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب فورًا.

علامات تحذيرية للكحة الخطيرة

1. استمرار الكحة أكثر من ثلاثة أسابيع

إذا لم تتحسن الكحة بعد مرور 21 يومًا، قد تكون علامة على مشكلة أكثر خطورة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو.

2. الكحة المصحوبة بالدم

ظهور دم مع الكحة ليس أمرًا طبيعيًا، ويجب التوجه للطبيب فورًا. هذا العرض قد يشير إلى عدوى شديدة أو مشاكل في الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو حتى أورام.

3. ضيق التنفس أو الصفير

الكحة المصحوبة بصعوبة في التنفس، صفير عند التنفس، أو ألم في الصدر، قد تكون مؤشراً لمشاكل رئوية مثل الربو، الانسداد الرئوي المزمن، أو التهاب الرئة.

4. ارتفاع شديد في درجة الحرارة

إذا صاحبت الكحة حرارة مرتفعة مستمرة تتجاوز 38.5 درجة، فهي غالبًا علامة على عدوى فيروسية أو بكتيرية قوية تتطلب تقييم طبي عاجل.

5. فقدان الوزن غير المبرر أو التعب الشديد

الكحة التي تأتي مع فقدان الوزن المفاجئ، الإرهاق المستمر، أو التعرق الليلي قد تشير إلى مشكلات صحية مزمنة أو خطيرة تستدعي إجراء فحوصات دقيقة.

أسباب الكحة الخطيرة

الكحة لا تأتي بدون سبب. الأسباب المحتملة التي تحوّل الكحة البسيطة إلى خطيرة تشمل:

  • العدوى البكتيرية أو الفيروسية الشديدة، مثل الالتهاب الرئوي.
  • الربو أو أمراض الرئة المزمنة، التي تتفاقم مع تغير الطقس أو المهيجات البيئية.
  • ارتجاع المريء المزمن، حيث يسبب تهيج الحلق وكحة مستمرة.
  • الحساسية المزمنة أو التدخين، والتي تؤدي إلى التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي.

متى تذهب للطبيب فورًا؟

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

القاعدة الذهبية: أي كحة غير معتادة أو مصحوبة بأعراض شديدة يجب تقييمها طبيًا فورًا.

  • كحة مع دم أو إفرازات صفراء خضراء غزيرة.
  • كحة تصاحبها صعوبة في التنفس أو ألم بالصدر.
  • كحة طويلة الأمد لا تستجيب للعلاجات المنزلية.
  • استشارة الطبيب مبكرًا يمكن أن تمنع تطور العدوى، أو كشف أي مرض مزمن مبكرًا، مما يسهل العلاج ويقلل المضاعفات.

طرق تخفيف الكحة البسيطة في المنزل

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

للكحة البسيطة غير المصحوبة بعلامات خطيرة:

  • شرب سوائل دافئة مثل الشاي بالعسل أو الزنجبيل.
  • الغرغرة بالماء والملح لتخفيف تهيج الحلق.
  • استخدام المرطبات في الغرفة لتقليل جفاف الهواء.
  • تناول أطعمة سهلة الهضم وغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة.

لكن يجب التأكيد: إذا ظهرت أي من العلامات التحذيرية السابقة، توقف عن الاعتماد على الوصفات المنزلية وراجع الطبيب فورًا.

الكحة متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر فصل الشتاء أسباب الكحة الخطيرة طرق تخفيف الكحة البسيطة في المنزل

