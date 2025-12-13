بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.. الأهلي يواجه الجيش الرواندي

يستعد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق الجيش الرواندي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات، والتي تُقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالقلعة الحمراء، في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

موعد المباراة و حضور الجماهير

تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بحضور جماهيري من عشاق القلعة الحمراء، لدعم سيدات الأهلي في هذه المواجهة المصيرية. وتعد المباراة فرصة للفريق لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري بعد التألق في مرحلة المجموعات.

مشوار الأهلي في البطولة

نجح فريق سيدات الأهلي في التأهل لربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات الثلاث، أمام فرق جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وفي الدور ربع النهائي، قدم الفريق أداءً مميزًا وانتصر على سي إن إس إس الكونغولي بفارق كبير، حيث انتهت المباراة بنتيجة 98-55، ليواصل الفريق العروض القوية التي تليق بسمعة النادي الأهلي في البطولات الإفريقية.

قائمة فريق الأهلي المشاركة

تضم قائمة فريق سيدات الأهلي المشاركة في البطولة اللاعبين: دينا عمرو، رضوى محمد، رنيم الجداوي، ميرال أشرف، ثريا محمد، نادين سلعاوي، يارا أسامة، هاجر عامر، ديليسا واشنطن، أسيا سترونج، أكون روس، ونيمير لوال.

الطموحات والتطلعات

يسعى الفريق بقيادة الجهاز الفني إلى تقديم مباراة قوية أمام الجيش الرواندي لضمان التأهل للمباراة النهائية، وإضافة إنجاز جديد لسجل النادي الأهلي في كرة السلة النسائية على المستوى الإفريقي



