قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
ما سر قل أعوذ برب الفلق؟.. علي جمعة: تحصنك من 8 شرور مهلكة
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني
جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي
موعد مباراة بيراميدز وفلامينجو البرازيلي فى كأس التحدي بقطر
فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
بعد وفاة 10صغار.. تحذير شديد اللهجة من FDA الأمريكية عن لقاحات كورونا
عبدالخالق: البدلاء والناشئين مكسب الزمالك من مباراة كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.. الأهلي يواجه الجيش الرواندي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق الجيش الرواندي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات، والتي تُقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالقلعة الحمراء، في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

موعد المباراة و حضور الجماهير

تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بحضور جماهيري من عشاق القلعة الحمراء، لدعم سيدات الأهلي في هذه المواجهة المصيرية. وتعد المباراة فرصة للفريق لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري بعد التألق في مرحلة المجموعات.

مشوار الأهلي في البطولة

نجح فريق سيدات الأهلي في التأهل لربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات الثلاث، أمام فرق جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وفي الدور ربع النهائي، قدم الفريق أداءً مميزًا وانتصر على سي إن إس إس الكونغولي بفارق كبير، حيث انتهت المباراة بنتيجة 98-55، ليواصل الفريق العروض القوية التي تليق بسمعة النادي الأهلي في البطولات الإفريقية.

قائمة فريق الأهلي المشاركة

تضم قائمة فريق سيدات الأهلي المشاركة في البطولة اللاعبين: دينا عمرو، رضوى محمد، رنيم الجداوي، ميرال أشرف، ثريا محمد، نادين سلعاوي، يارا أسامة، هاجر عامر، ديليسا واشنطن، أسيا سترونج، أكون روس، ونيمير لوال.

الطموحات والتطلعات

يسعى الفريق بقيادة الجهاز الفني إلى تقديم مباراة قوية أمام الجيش الرواندي لضمان التأهل للمباراة النهائية، وإضافة إنجاز جديد لسجل النادي الأهلي في كرة السلة النسائية على المستوى الإفريقي


 

سلة الأهلي الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-12-2025 .. تحرك جديد

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

صور من الفيديو

الزواج من 6 شهور| صديقة عروسي فيديو الصلاة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مثيرة.. والمصور: لن أحذفه

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

في مشهد مهيب بأسيوط.. تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

دار الإفتاء

الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

بالصور

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد