قلق داخل جهاز سلة الأهلي .. اعرف السبب

يشهد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي حالة من التوتر خلال الأيام الأخيرة، بعد شكاوى عدد من اللاعبين بسبب تضارب التعليمات الفنية داخل التدريبات والمباريات، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الجهاز الفني في فترة حساسة من الموسم.

وقال مصدر أن بعض اللاعبين ابدوا استيائهم الشديد من التدخلات المتكررة لأحمد الجارحي، المدرب العام بسب توجيهاته خلال التدريبات أو فترات توقّف اللعب والتي جاءت متعارضة مع تعليمات المدير الفني لينوس جافريل، مما تسبب في ارتباك واضح في تنفيذ المهام داخل الملعب، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأضاف:"ظهرت حالة الازدواجية في التوجيهات بشكل ملحوظ خلال عدد من المباريات الأخيرة، وهو ما انعكس على تركيز اللاعبين وأدائهم في بعض الفترات، الأمر الذي دفع المدير الفني للتدخل بشكل مباشر من أجل احتواء الموقف".

وأوضح:"عقد لينوس جافريل جلسة مطوّلة مع الجارحي طالبه خلالها بالالتزام الكامل بالتعليمات الفنية الصادرة من المدير الفني وحده، وتوحيد منهج العمل داخل الفريق، حفاظًا على التركيز الذهني للاعبين وضمان الانسجام الفني في المباريات المقبلة".

وشدد جافريل خلال الجلسة على ضرورة وضوح الأدوار داخل الجهاز الفني، وعدم تكرار أي مواقف قد تسهم في خلق حالة من التشويش لدى اللاعبين أو التأثير على سير المباريات.