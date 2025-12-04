قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
قلق داخل جهاز سلة الأهلي .. اعرف السبب

يشهد  فريق كرة السلة بالنادي الأهلي حالة من التوتر خلال الأيام الأخيرة، بعد شكاوى عدد من اللاعبين بسبب تضارب التعليمات الفنية داخل التدريبات والمباريات، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الجهاز الفني في فترة حساسة من الموسم.
وقال مصدر أن بعض اللاعبين ابدوا استيائهم الشديد من التدخلات المتكررة لأحمد الجارحي، المدرب العام بسب  توجيهاته خلال التدريبات أو فترات توقّف اللعب والتي جاءت متعارضة مع تعليمات المدير الفني لينوس جافريل، مما تسبب في ارتباك واضح في تنفيذ المهام داخل الملعب، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.
وأضاف:"ظهرت حالة الازدواجية في التوجيهات بشكل ملحوظ خلال عدد من المباريات الأخيرة، وهو ما انعكس على تركيز اللاعبين وأدائهم في بعض الفترات، الأمر الذي دفع المدير الفني للتدخل بشكل مباشر من أجل احتواء الموقف".
وأوضح:"عقد لينوس جافريل جلسة مطوّلة مع الجارحي طالبه خلالها بالالتزام الكامل بالتعليمات الفنية الصادرة من المدير الفني وحده، وتوحيد منهج العمل داخل الفريق، حفاظًا على التركيز الذهني للاعبين وضمان الانسجام الفني في المباريات المقبلة".
وشدد جافريل خلال الجلسة على ضرورة وضوح الأدوار داخل الجهاز الفني، وعدم تكرار أي مواقف قد تسهم في خلق حالة من التشويش لدى اللاعبين أو التأثير على سير المباريات.

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

أعراض غير متوقعة تكشف مرض الكلى

ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

