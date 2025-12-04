هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت الموافقة على سريان التيسيرات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 للأراضى بمختلف المساحات والأنشطة (سكنية – تجارية – عمرانية متكامل - ...إلخ) على كافة المدن التابعة للهيئة والتى لم يشملها القرار بمنحها تخفيض بنسبة 50% على مصاريف التنازل من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية وحتى 18/3/2026 مع عدم تطبيق التخفيض السابق على أجهزة الساحل الشمالى الغربي – رأس الحكمة الجديدة وباقى التيسيرات والشروط والضوابط المذكورة فى القرار كما هى مع مراعاه الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالتنازلات الصادرة بذات الشأن .

وبالنسبة للوحدات السكنية التي تم طرحها خلال أعوام (2023 – 2024 – 2025) ولم يقم العملاء بالاستلام في المواعيد المحددة تقوم أجهزة المدن بتطبيق أحكام اللائحة العقارية بإخطار العملاء بالمادة 14 لتصحيح موقفهم خلال 30 يوم لسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة محملة بالأعباء المالية من تاريخ انتهاء المهلة المحددة وحتى تاريخ السداد وفقا للشروط الآتية :- أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وأن يكون تم سداد الاستكمال في المواعيد المحددة ولم يتم استردادها .

كما تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... الخ) - بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشروط الآتية :- لا تتجاوز فترة الجدولة المدة البينية بين الأقساط، ويتم منح إعفاء من غرامات التأخير للقسط الأخير بنسبة 100% في حالة السداد خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان.

وتيسيرا من الهيئة، فقد تضمنت التيسيرات أن يتم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 بشأن اعتماد آليات وضوابط التقنين البند ثالثا (أنظمة السداد) والخاص بجواز جدولة الدفعة المقدمة التي بلغت قيمتها 500 مليون جنيها فأكثر ليتم تطبيقه على جدولة الدفعة المقدمة متى بلغت قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة.

كما تضمنت التيسيرات أن يتم منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا للوحدات السكنية بمشروعات ( جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية .....إلخ) وقطع الأراضي السكنية الصغيرة وكذلك الوحدات وقطع الأراضي المطروحين ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة والتي تم طرحهم خلال عامي 2024 و2025 وفقا للشروط الآتية :- أن تكون الوحدة / قطعة الأرضي شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة لحساب الوحدة أو قطعة الأرض المتقدم عليها.