ياسمين عز: كأس العرب أحدث هدايا موسم الرياض لعشاق الكرة في مصر

قالت الإعلامية ياسمين عز إن متابعة المصريين لبطولة كأس العرب أصبحت جزءًا من حالة الشغف الكروي التي يعيشها الجمهور حاليًا، مؤكدة أن البطولة لطالما أدخلت البهجة على عشاق كرة القدم في مصر والمنطقة العربية.

العلاقة بين موسم الرياض والجمهور

وأضافت عز خلال تقديم برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "MBC مصر" أن العلاقة بين موسم الرياض والجمهور المصري علاقة ممتدة وقديمة، مشيرة إلى أن الموسم يحرص دائمًا على تقديم فعاليات رياضية وترفيهية تليق بالمشجعين وتمنحهم تجربة مبهرة ومبهجة في الوقت نفسه.

مباريات كأس العرب

وتابعت ياسمين عز أن مباريات كأس العرب تأتي هذا العام كـ"أحدث هدايا موسم الرياض"، لما تحمله من منافسات قوية وأجواء احتفالية تجذب الجمهور وتعيد للأذهان روح البطولات العربية التي يعشقها المصريون.