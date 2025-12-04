حامد حمدان يخطف تعادلًا مثيرًا لفلسطين من تونس في الوقت الحاسم

انتهت مواجهة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره التونسي بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 في قطر.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب المنتخب التونسي، حيث سجّل عمر العيوني الهدف الأول في الدقيقة 16، ثم أضاف فراس شواط الهدف الثاني مع انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 51، ليعزز تقدم نسور قرطاج.

ومع مرور ساعة من اللعب، عاد المنتخب الفلسطيني إلى أجواء المباراة بعد أن قلّص حامد حمدان الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 61، قبل أن ينجح زيد القنبر في إدراك التعادل في الدقيقة 85 بأداء هجومي متصاعد منح "الفدائي" نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، فيما يملك المنتخب التونسي نقطة واحدة في المركز الثالث بعد خوض مباراتين.