قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يكشف أسرار حياته ومسيرته ويقارن تجاربه بين إنتر ميامي وجوارديولا وسكالوني

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قلبه في مقابلة مطولة مع شبكة ESPN، كشف خلالها ملامح جديدة من حياته داخل وخارج الملعب، متحدثًا عن تجربته مع إنتر ميامي، وعلاقته بالمدربين ليونيل سكالوني وبيب جوارديولا، إضافة إلى طموحاته قبل كأس العالم 2026، والذكريات التي شكّلت مسيرته منذ الطفولة وحتى وصوله لمرتبة الأسطورة.

ميسي، الذي يستعد لنهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي، أكد أن المباراة المرتقبة تحمل قيمة خاصة بالنسبة له وللنادي الذي لا يزال في سنواته الأولى، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة ممتازة ويعمل بشكل مكثف على التحضير عبر دراسة الخصم وإعداد خططي بالتعاون مع خافيير ماسكيرانو.

وعن خصوصية الدوري الأمريكي، أوضح ميسي أن نمط المنافسة مختلف كليًا عن الدوريات الأوروبية، سواء في السفر الطويل أو الوتيرة البدنية العالية. 

وقال إنه يحاول التعامل مع هذه التحديات يومًا بيوم، مؤكدًا أنه يشعر هذا الموسم بحالة بدنية جيدة رغم ازدحام المباريات وفترات التوقف.

وخلال حديثه عن مسيرته، اعترف ميسي بأنه قضى سنوات طويلة تحت ضغط هائل جعله غير قادر على الاستمتاع بإنجازاته فور تحقيقها، سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو المنتخب الأرجنتيني. 

وأضاف أن نضجه اليوم جعله أكثر قدرة على تقدير ما مرّ به، مستعيدًا حلم طفولته باللعب لنيويلز أولد بويز قبل أن تتغير حياته بالكامل وهو في الثالثة عشرة من عمره بالرحيل إلى برشلونة.

وعن شخصيته داخل الملعب، أشار ميسي إلى أنه يتحول تمامًا مقارنة بحياته الهادئة خارجه، قائلاً إنه يصبح أكثر غضبًا واندفاعًا ورغبة في السيطرة على كل التفاصيل، مشيدًا بدور زميليه لياندرو باريديس ورودريغو دي بول الذين وصفهما بأنهما لاعبان "يحب الجميع وجودهما في فريقه ويكرههما الخصوم".

كما تطرّق ميسي لقوة المنتخب الأرجنتيني الحالية، معتبرًا أن العقلية تغيرت منذ تولّي ليونيل سكالوني مهمة تدريب الفريق، مشيراً إلى أن هذا الجيل يملك تماسكًا مميزًا ورغبة واضحة في الفوز.

وأشاد بمدربه قائلاً إن سكالوني يجمع بين وضوح الفكرة وقربه الكبير من اللاعبين، وهو ما جعله يختار لاعبين لم يكونوا نجوماً بالضرورة، بل يناسبون أسلوبه.

العائلة بدورها كانت محورًا مهمًا في حديث ميسي، حيث أكد أن حياته تتمحور حولهم، كاشفًا أن معاناتهم في فترات إخفاق المنتخب كانت تؤلمه أكثر من الخسارة نفسها.

وروى ميسي كيف كان جوارديولا يتفهّم اشتياقه للعودة إلى روزاريو، ويمنحه الحرية للسفر رغم ضغط المباريات.

وفي تقييمه لمسيرة بيب جوارديولا، قال ميسي إن المدرب الإسباني هو الأفضل في التاريخ بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه لا يغيّر شكل الفرق فقط، بل يغيّر شكل البطولات التي يعمل فيها، مؤكداً أن تجربته معه غيّرت أسلوبه وطريقة فهمه للملعب بشكل جذري، خاصة بعد تحوله إلى دور "المهاجم الوهمي".

ليونيل ميسي ميسي إنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

بوتين يصل نيودلهي

بوتين يصل نيودلهي.. مودي يستقبله بالعناق وعروض ثقافية في مستهل زيارته الرسمية للهند

وزارة الخارجية

كيف تلتحق بوزارة الخارجية؟ الحلقة الثانية من دبلوكاست

براءة أحمد عبد القادر “ميدو” في بريطانيا بعد تصديه لمحاولة اقتحام السفارة المصرية

براءة أحمد عبد القادر “ميدو” في بريطانيا بعد تصديه لمحاولة اقتحام السفارة المصرية

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد