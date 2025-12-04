قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
أخبار العالم

بوتين يصل نيودلهي.. مودي يستقبله بالعناق وعروض ثقافية في مستهل زيارته الرسمية للهند

بوتين يصل نيودلهي
بوتين يصل نيودلهي
ملك ريان

بدأت اليوم زيارة رسمية فلاديمير بوتين إلى الهند تستمر يومي 4 و5 ديسمبر 2025، في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وسط أجواء دبلوماسية مشحونة.

عند وصول بوتين إلى نيودلهي، استقبله ناريندرا مودي — رئيس وزراء الهند — استقبالًا غير معتاد: تلقاه بمصافحة، وعناق، واستقلّا معًا السيارة من مطار “بالام”.

بعد هذا الاستقبال الرمزي، شهدت مراسم الترحيب تنظيم عروض ثقافية — من ضمنها عروض راقصة — بحضور القيادات الهندية والروسية، في إشارة إلى دفء العلاقة بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في وقت تتطلع فيه كل من روسيا والهند إلى إعادة تنشيط شراكتهما الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة.

من المقرر أن يتبع استقبال بوتين مأدبة عشاء رسمية بين بوتين ومودي، على أن تُعقَد غدًا محادثات رسمية تشمل اجتماعات ثنائية واتفاقات في مجالات متعددة، منها الطاقة، النقل، الصناعة والدفاع.

الزيارة تُظهر أن العلاقة بين روسيا والهند — رغم الضغوط الغربية على نيودلهي لوقف التعامل مع موسكو — تستند إلى حسابات استراتيجية واضحة، وتعكس رغبة مشتركة في الحفاظ على استقلال القرار، وتنويع العلاقات الاقتصادية والعسكرية. 

في كلمته لدى الوصول، قال بوتين إن العلاقات بين البلدين “فريدة من نوعها”، مؤكّدًا أن تعاون موسكو ونيودلهي ليس “تقليديًا فقط” بل يمتد إلى “علاقة شخصية” تربطه بموّدي.

من جهة الهند، ترى نيودلهي في هذه الزيارة فرصة لإعادة ترسيخ التنوع في شركائها التجاريين والدفاعيين، بعيدًا عن الضغوط الغربية، وتأكيد قدرتها على اتخاذ قرارات ذاتية في سياساتها الخارجية.

ختامًا، بدء الزيارة بهذا الحفاوة غير المسبوقة — العناق، السيارة المشتركة، العروض الثقافية — يبدو أنه رسالة رمزية قوية تؤكد أن الشراكة بين روسيا والهند في “فصل جديد”. لكن النتائج ستكون مرتبطة بما سيُتفق عليه رسميًا في القمة خلال اليومين القادمين

