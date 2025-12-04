مدير إدارة المركبات: عقود جديدة لتصدير المدرعة “التمساح”.. والإقبال الدولي يتزايد في إيديكس 2025

علق اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .



وقال محمد عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"تم توقيع عقود واتفاقيات مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة لتصدير المركبة التمساح.

ولفت محمد عبد الفتاح: "المركبة التمساح المدرعة أصبحت مصنفة عالميا ومختلف وفود هذا العام يطلبونها بشكل كبير".

وتابع محمد عبد الفتاح: "المنتج العسكري له معايير ومواصفات دقيقة وجودة معينة"، مضيفا: "عمق الصناعة العسكرية في مصر وصل إلى حد كبير من القدرة الفعلية للتصنيع".