الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

واقرأ أيضا:

الأرصاد

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى جانب وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط
بالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
 

حالة البحر الأحمر
أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من 1.5 الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

حالة خليج السويس
وبالنسبة لخليج السويس وخليج العقبة يكون معتدلا الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 14
العاصمة الادارية 26 13
6 اكتوبر 26 12
بنهــــا 25 14
دمنهور 24 13
وادى النطرون 25 14
كفر الشيخ 24 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 25 14
شبين الكوم 24 13
طنطا 24 12
دمياط 25 16
بورسعيد 26 17
الإسماعيلية 27 14
السويس 26 13
العريش 30 14
رفح 28 13
رأس سدر 27 15
نخل 24 12
كاترين 18 06
الطور 26 15
طابا 24 14
شرم الشيخ 27 18
الاسكندرية 23 13
العلمين 22 13
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 20 10
رأس غارب 25 17
الغردقة 26 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 27 18
شلاتين 28 22
حلايب 26 24
أبو رماد 27 22
رأس حدربة 25 24
الفيوم 26 12
بني سويف 26 12
المنيا 27 11
أسيوط 27 10
سوهاج 28 13
قنا 30 14
الأقصر 30 14
أسوان 31 16
الوادى الجديد 29 14
أبوسمبل 30 15

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى
مكة 32 22
المدينة 29 18
الرياض 24 15
المنامة 27 22
أبوظبى 28 19
الدوحة 28 21
الكويت 25 13
دمشق 17 10
بيروت 24 20
عمان 20 10
القدس 19 12
غزة 28 20
بغداد 21 11
مسقط 27 20
صنعاء 22 07
الخرطوم 37 25
طرابلس 17 14
تونس 16 12
الجزائر 17 12
الرباط 21 08
نواكشوط 25 1

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم 

المدينة - العظمى - الصغرى
أنقرة 14 04
إسطنبول 20 12
إسلام آباد 20 08
نيودلهى 21 09
جاكرتا 31 23
بكين 05 06-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 13 03
أثينا 16 08
روما 14 04
باريس 06 05
مدريد 12 09
برلين 05 01
لندن 10 08
مونتريال 06- 08-
موسكو 02 00
نيويورك 00 01-
واشنطن 00 03-
أديس أبابا 22 11

الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد درجات الحرارة حالة البحر المتوسط

