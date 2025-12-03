قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
توك شو

استقرار الذهب والطقس والعملات.. ورسالة عاجلة من الوطنية للانتخابات لمسئولي اللجان

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
 يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4817 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5620 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6422 جنيها للجرام.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو
 استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.56 جنيه للبيع و47.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.24 جنيه للبيع، و55.11 جنيه للشراء.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 6.73 جنيه للبيع،  6.71 جنيه للشراء.

 طقس مفاجئ قبل الشتاء.. ارتفاع «غير محسوس» يعقبه هبوط سريع في الحرارة
 تشهد مصر خلال الأيام المقبلة تغيرات طفيفة في أحوال الطقس، حيث تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع محدود ومؤقت في درجات الحرارة قبل أن تعود للمعدلات الطبيعية مع اقتراب دخول فصل الشتاء رسميًا. 

في الوقت نفسه، تستمر الشبورة المائية على عدد من الطرق الشمالية، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية.

ارتفاع غير محسوس يومي الخميس والجمعة 

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم العظمى نهارا على القاهرة الكبرى فى حدود 22 إلى 23 درجة مئوية، ولكن تشير التوقعات إلى أنه على مدار يومي الخميس والجمعة تكون ما بين 25 و26 درجة مئوية، أى أنه ارتفاع غير محسوس بشكل كبير ويكون مؤقتا.

انتخابات مجلس النواب تنطلق في ثلاث دوائر بالبحيرة وسط تأمين مكثف
وفقًا لما نقلته “إكسترا نيوز”، انطلقت اليوم، الأربعاء، انتخابات مجلس النواب داخل ثلاثة مراكز انتخابية بمحافظة البحيرة، وذلك في الدوائر التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرارًا بإلغائها سابقًا، لتُعاد الانتخابات فيها وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وحفاظًا على أمن المواطنين.

توافد كثيف للناخبين منذ الساعات الأولى

شهدت اللجان الانتخابية بمختلف المراكز إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ حرص الناخبون على التواجد مبكرًا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب.

دائرة إطسا بالفيوم تشهد اليوم جولة الإعادة الوحيدة على مستوى الجمهورية
 وفقًا لما نقلته “إكسترا نيوز”، تُجرى اليوم، الأربعاء، جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تستكمل فيها المنافسة عبر الإعادة، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة على مستوى المحافظات، من بينها دائرتا مركز وبندر الفيوم وأبشواي.

وتشهد إطسا إعادة بين أربعة مرشحين لحسم مقعدين فرديين.

أربعة مرشحين في سباق متقارب.. فوارق الأصوات تشعل المنافسة

أسفرت الجولة الأولى عن تقارب كبير بين المرشحين الأربعة المتصدرين، وجاءت نتائجهم كالتالي:

ياسر سلومة: 22,642 صوتًا

مصطفى البنا: 21,762 صوتًا

أكرم محمد علي (شعت): 20,777 صوتًا

حسام خليل عبد الرازق: 14,237 صوتًا

وبحسب “إكسترا نيوز”، فإن هذا التقارب أشعل أجواء المنافسة وجعل الدائرة الأكثر سخونة في الفيوم هذا العام.

رئيس لجنة متابعة قنا: الأمور تسير بانتظام في العملية الانتخابية وهناك تكدس في بعض اللجان
 أكد رئيس لجنة متابعة محافظة قنا ، أن هناك 352 لجنة فرعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالعمل فيها.


وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التصويت فى الدوائر الـ19 الملغاة وجولة الإعادة بإطسا بمحافظة الفيوم فى المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب بالداخل: "الأمور تسير بانتظام وهناك تكدس فى بعض اللجان، ولكن محدود وأمر طبيعي، وكان هناك زميل تأخر لـ9 ونصف، ولكن أمكن توصيله للجنة الفرعية وتم فتحها فورا".

رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
 أكد عدد من رؤساء اللجان الانتخابية أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان، دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات تعطل سير التصويت.

وفي إمبابة، بدأ العمل في موعده تمامًا عند التاسعة صباحًا، وسط إقبال ملحوظ من الناخبين مع الساعات الأولى.

انتظام ملحوظ في لجان البحيرة.. وبعض المقرات تشهد كثافة مبكرة

شهدت لجان محافظة البحيرة انتظامًا واضحًا في سير العملية الانتخابية، وأكد المشرفون عدم وجود أي مشكلات تنظيمية، مع بدء عدد من اللجان بكثافة تصويتية مبكرة فور فتح الأبواب.
 

مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
 أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتلقى أي شكاوى من خلال الخط الساخن الذي يحمل رقم 19826.

