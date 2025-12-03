قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
اقتصاد

رسميا الآن .. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليستمر عند مستوياته الأخيرة دون تغير ملحوظ في البنوك .

ويأتي هذا الهدوء في الأسعار بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، واستمرار البنوك في تعزيز سيولتها الدولارية لتلبية احتياجات الشركات وعمليات الاستيراد.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

 

بنك تنمية الصادرات: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان

البنك المصري الخليجي: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

البنك الشركة المصرفية SAIB: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك الأهلي الكويتي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

بنك نكست: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

البنك الأهلي المتحد: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

