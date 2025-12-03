رسميا الآن .. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليستمر عند مستوياته الأخيرة دون تغير ملحوظ في البنوك .

ويأتي هذا الهدوء في الأسعار بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، واستمرار البنوك في تعزيز سيولتها الدولارية لتلبية احتياجات الشركات وعمليات الاستيراد.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

بنك تنمية الصادرات: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان

البنك المصري الخليجي: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

البنك الشركة المصرفية SAIB: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك الأهلي الكويتي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

بنك نكست: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

البنك الأهلي المتحد: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.