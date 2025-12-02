أخر تحديث.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تباينًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك العاملة في السوق المحلية.

وذلك بعد أن افتتحت البنوك تعاملات الأسبوع أول أمس على تراجع طفيف في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.

أسعار الدولار اليوم

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أحدث أسعار الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجّل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات وبنك أبوظبي الإسلامي نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وفي بنك إتش إس بي سي، بلغ سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار ذاتها في كل من:البنك المصري الخليجي، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك الشركة المصرفية SAIB، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي؛ حيث سجّل الدولار 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان

سجل البنك الأهلي الكويتي والبنك العقاري المصري العربي وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وبنك نكست نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، جاء سعر الدولار عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

كما سجل بنك الإسكندرية سعر 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.