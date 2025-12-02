تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق

تراجعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن جزء من مكاسبها بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له في ستة أسابيع خلال جلسة أمس. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لعمليات بيع لجني الأرباح، بعد موجة صعود قوية دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في السوق.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الحذر في انتظار ما سيعلنه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال خطاب مرتقب، إذ يترقب المستثمرون أي تلميحات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

كما يترقب المتعاملون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، والتي تشمل مؤشرات التضخم والوظائف والقطاع الصناعي، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الفيدرالي وتوقعات الأسواق بشأن اتجاه الفائدة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-12-2025



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4196 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4804 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5605 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6406 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.840 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.