اقتصاد

بفعل جني الأرباح.. انخفاض سعر الذهب الآن على مستوى جميع الأعيرة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب القوية التي حققها في الجلسة السابقة حين صعد لأعلى مستوى له في نحو ستة أسابيع، مدفوعًا بموجة شراء كثيفة من المستثمرين.  إلا أن هذا الارتفاع السريع دفع العديد منهم إلى الاتجاه نحو جني الأرباح، ما أدى إلى عودة الأسعار للانخفاض بشكل طفيف في تداولات اليوم.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الترقب الشديد في الأسواق العالمية، حيث ينتظر المستثمرون تصريحات مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتستعد الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، تشمل مؤشرات التضخم وسوق العمل والنشاط الصناعي، وهي بيانات قد تعزز التوقعات المتزايدة بإمكانية اتخاذ الفيدرالي خطوة لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما يُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب في مصر اليوم  الثلاثاء 2-12-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4189 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4800 جنيه للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5600 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6400 جنيه.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.800  ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب الجنيه الذهب

