تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا لمتابعة اللجان الفرعية التي يُجرى بها التصويت داخل جمهورية مصر العربية أبوابها فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءا وحتى اليوم الخميس.



أكد المستشار أحمد بندارى في بداية المؤتمر على أن الدوائر التي يُعاد فيها الانتخابات هي: الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة على مقعدين، الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم على 3 مقاعد، والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم، الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح على 3 مقاعد، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، على مقعد واحد، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة، على مقعد، الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام، على مقعد، والدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، على 3 مقاعد، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، على مقعدين.

وأضاف أنه يتم التصويت في عدد 1775 لجنة فرعية، وتم البدء في كافة اللجان الفرعية في 7 محافظات في الـ20 دائرة انتخابية، وتواصل مع رؤساء لجان المتابعة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأكد المستشار شوقى عبد المنعم رئيس اللجنة الثانية بقنا لدوائر قوص وقفط، أنه تم فتح اللجان الفرعية في 96 لجنة فرعية في موعدها المحدد، وأوضح المستشار شريف العقبي رئيس اللجنة العامة لمتابعة دائرة إمبابة التأكد من فتح 62 لجنة فرعية التابعة للجنة رقم 8 قسم إمبابة، وأشار المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية بوجود 89 لجنة فرعية فتحت في الموعد المحدد وكلك أوضح المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بالبحيرة بتمام انتظام سير العملية الانتخابية بـ 277 لجنة بـ3 دوائر.

وأشار المستشار عماد زكي رئيس لجنة المتابعة بأسيوط إلى تأخر اللجان 10 دقائق بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافات انتخابية باللجان بقرى المرشحين والدفع بالمستشارين الاحتياطيين والتنسيق مع مديرية الأمن بالدعم بكل الأمور اللوجستية من سواتر وصناديق.

وأضاف القاضي عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة سوهاج بأن هناك 586 لجنة فرعية بعدد 7 لجان عامة انتظمت في العمل وأكد القاضي إسماعيل الزناتي رئيس لجنة المتابعة بقنا بانتظام العمل بـ 352 لجنة فرعية بـ4 دوائر وبعض اللجان تأخرت عن موعد الفتح منها صعوبة وصول مستشار الى اللجنة الفرعية نصف ساعة مع وجود كثافات انتخابية باللجان، وأشار القاضي إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بالفيوم إلى انتظام العمل بـ 250 لجنة فرعية وتأخر لجنة في ابشواى نصف ساعة عن موعد الفتح لصعوبة وصول رئيس اللجنة إلى المقر الانتخابى.