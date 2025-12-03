قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
إسلام دياب

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا لمتابعة اللجان الفرعية التي يُجرى بها التصويت داخل جمهورية مصر العربية أبوابها فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءا وحتى اليوم الخميس.


أكد المستشار أحمد بندارى في بداية المؤتمر على أن الدوائر التي يُعاد فيها الانتخابات هي: الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة على مقعدين، الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم على 3 مقاعد، والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم، الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح على 3 مقاعد، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، على مقعد واحد، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة، على مقعد، الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام، على مقعد، والدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، على 3 مقاعد، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، على مقعدين.
وأضاف أنه يتم التصويت في عدد 1775 لجنة فرعية، وتم البدء في كافة اللجان الفرعية في 7 محافظات في الـ20 دائرة انتخابية، وتواصل مع رؤساء لجان المتابعة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.
وأكد المستشار شوقى عبد المنعم رئيس اللجنة الثانية بقنا لدوائر قوص وقفط، أنه تم فتح اللجان الفرعية في 96 لجنة فرعية في موعدها المحدد، وأوضح المستشار شريف العقبي رئيس اللجنة العامة لمتابعة دائرة إمبابة التأكد من فتح 62 لجنة فرعية التابعة للجنة رقم 8 قسم إمبابة، وأشار المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية بوجود 89 لجنة فرعية فتحت في الموعد المحدد وكلك أوضح المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بالبحيرة بتمام انتظام سير العملية الانتخابية بـ 277 لجنة بـ3 دوائر.
وأشار المستشار عماد زكي رئيس لجنة المتابعة بأسيوط إلى تأخر اللجان 10 دقائق بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافات انتخابية باللجان بقرى المرشحين والدفع بالمستشارين الاحتياطيين والتنسيق مع مديرية الأمن بالدعم بكل الأمور اللوجستية من سواتر وصناديق.
وأضاف القاضي عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة سوهاج بأن هناك 586 لجنة فرعية بعدد 7 لجان عامة انتظمت في العمل وأكد القاضي إسماعيل الزناتي رئيس لجنة المتابعة بقنا بانتظام العمل بـ 352 لجنة فرعية بـ4 دوائر وبعض اللجان تأخرت عن موعد الفتح منها صعوبة وصول مستشار الى اللجنة الفرعية نصف ساعة مع وجود كثافات انتخابية باللجان، وأشار القاضي إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بالفيوم إلى انتظام العمل بـ 250 لجنة فرعية وتأخر لجنة في ابشواى نصف ساعة عن موعد الفتح لصعوبة وصول رئيس اللجنة إلى المقر الانتخابى.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

حالة الطقس

تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك

ترامب ثم نائبه.. ماسك يتوقع سيطرة الجمهوريين على الرئاسة الأمريكية 12 عاما

وزير التجارة الباكستاني

وزير التجارة الباكستاني: اتفاقية التجارة التفضيلية ركيزة لتعزيز التعاون بين دول مجموعة الثماني

الدفاع الجوي الروسي

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 251 مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد

بالصور

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد