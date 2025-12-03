تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

يحل فريق بيراميدز ، ضيفا على منافسه كهرباء الإسماعيلية، اليوم "الأربعاء" على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويلعب فريق بيراميدز ، أمام منافسه كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

ويغيب عن بيراميدز 6 لاعبين هم مروان حمدي بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس العرب، بجانب وليد الكرتي المتواجد مع منتخب المغرب في نفس البطولة.

وابتعد أحمد الشناوي عن المشاركة بسبب كدمة قوية في الركبة ، بجانب أسامة جلال، ويوسف أوباما للإصابة.

ويغيب رمضان صبحي عن قائمة الفريق بسبب أزمة حبسه، وإيقافه على خلفية أزمة المنشطات.

ومن المتوقع أن يلعب بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالي :

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.