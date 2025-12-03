في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. جامعة القاهرة تجدد التزامها بدعم أصحاب الإرادة والتحدي

في الثالث من ديسمبر من كل عام، يحل الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبهذه المناسبة تتوجه جامعة القاهرة بخالص التقدير والاعتزاز لأبنائها من أصحاب الإرادة والتحدي من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الذين يجسدون نماذج مضيئة في العطاء والإصرار وتجاوز الصعاب.

الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وتؤكد الجامعة، أن دعم وتمكين ذوي الهمم يمثل محورا أصيلا في رسالتها، وانعكاسا لرؤيتها في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي، مع الحرص على توفير بيئة تعليمية ومهنية دامجة تراعي احتياجات جميع منتسبيها، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الوسائل الداعمة، وبرامج الدمج والخدمات الأكاديمية والنفسية.

رئيس الوزراء: المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس) أصبح يشغل مكانة عالمية تعاون مصري–إيطالي يتعزز داخل EDEX 2025.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الإيطالي بجناح الوزارة

وتشيد جامعة القاهرة بما يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام ورعاية لملف ذوي الهمم، وما يعكسه ذلك من تقدير الدولة المصرية لقدراتهم الخاصة ودورهم الحيوي في مسيرة التنمية. وتؤكد الجامعة أن هذا الاهتمام الرئاسي يمثّل دافعا قويا لها لتعزيز جهودها في دعم أصحاب الإرادة والتحدي في مختلف المواقع الجامعية.

وتجدد جامعة القاهرة التزامها بمواصلة العمل على توسيع مظلة البرامج والخدمات التي تمكن ذوي الهمم من إطلاق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، إيمانا بأنهم جزء أصيل من نسيج الجامعة، وشركاء في تطويرها وصناعة مستقبلها.